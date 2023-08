Kriminalität Hunderte Objekte aus British Museum gestohlen oder zerstört

London · Einem Medienbericht zufolge ist der Diebstahl von Objekten aus dem Museum in London weitaus größer als zunächst angenommen. Nun werden Rücktrittsforderungen an den Museumschef Hartwig Fischer laut, der unter anderem in Bonn studiert hat.

22.08.2023, 12:43 Uhr

Außenansicht des British Museum in London.





Der Diebstahl aus dem British Museum hat einem Zeitungsbericht zufolge ein deutlich größeres Ausmaß als zunächst angenommen. Es seien „weit mehr als 1000“ Objekte gestohlen oder zerstört worden, die Zahl liege sogar „näher bei 2000“ und habe einen Wert von mehreren Millionen Pfund, berichtete der „Telegraph“ am Dienstag unter Berufung auf Mitarbeiter der Kulturinstitution. Bisher hat das Londoner Museum keine Zahlen genannt, sondern nur mitgeteilt, Gegenstände seien verschwunden, gestohlen oder beschädigt. Ein Mitarbeiter sei entlassen worden, gegen ihn würden juristische Schritte eingeleitet. Der Mann weist die Vorwürfe zurück. Wie der „Telegraph“ schrieb, ist es „zunehmend wahrscheinlich“, dass das Museum nie wissen werde, was genau gestohlen wurde. Es gebe „Lücken im Inventar“. Beschäftigte seien schockiert über das Ausmaß. Die Zeitung berichtete, der Druck auf Museumschef Hartwig Fischer steige, sofort zurückzutreten. Der Deutsche hatte zuletzt seinen Abschied für 2024 angekündigt - bevor der Diebstahl publik wurde. Nach Angaben des Museums handelt es sich bei den vermissten Gegenständen um kleine Stücke wie Goldschmuck, Juwelen aus Halbedelsteinen und Glas aus dem 15. Jahrhundert vor Christus bis zum 19. Jahrhundert nach Christus. Die Objekte seien in einem Lagerraum aufbewahrt und vorrangig für Forschungszwecke aufbewahrt worden. Nach Recherchen des „Telegraph“ hätte der Diebstahl schon deutlich früher auffliegen müssen. Ein Antiquitätenexperte habe das Museum bereits vor drei Jahren informiert, dass Gegenstände aus der Sammlung auf Ebay verkauft würden. Darunter war demnach ein römisches Objekt mit einem Schätzwert von bis zu 50.000 Pfund (58.570 Euro), das für 40 Pfund auf der Plattform angeboten worden sei. Das Museum wollte sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. Das British Museum gilt als eines der wichtigsten Museen weltweit. Es beherbergt einige der bedeutendsten Kulturschätze der Menschheit. Dazu gehören ein erheblicher Teil der Parthenon-Skulpturen, der Stein von Rosetta und ägyptische Mumien. © dpa-infocom, dpa:230822-99-916906/2

(dpa)