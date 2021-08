Vamos a Marte : Hunderttausende klicken Helene Fischers neues Video an

Berlin Deutschlands Pop-Königin Helene Fischer ist wieder da - mit einem Duett. „Vamos a Marte“ feierte Premiere im TV und im Internet.

Fischer singt und tanzt in wechselnden Outfits, die Kulisse sieht zum Teil nach Raumschiff aus. Fonsi sieht man bei einer Partyszene in einer Bar und an der Seite seiner Duettpartnerin. Das Musikvideo zum Comeback-Duett feierte seine Premiere auf allen Sendern der Mediengruppe RTL. Fonsi landete 2017 den Welthit „Despacito“ - bis heute in Deutschland der erfolgreichste Sommerhit in Sachen Charts-Platzierung.