Biyon Kattilathu Hype und Häme

Wenn er in seinen Shows auf der Bühne stehe, wolle er vorher gar nicht wissen, welche Fragen ihm sein Publikum stellen werde. Das würde die Situation verfälschen. „Ich will wie ein guter Freund sein, dem man bei einem Spaziergang erzählt, was man auf dem Herzen hat. Und ich selbst will auch mein Herz öffnen.“ Es gehe um „Augenhöhe“.