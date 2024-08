Anna Ermakova über ihre Kindheit, ihre Fernsehkarriere und ihr erstes Album als Sängerin „Ich wollte unsichtbar sein“

Anna Ermakova ist die Tochter von Boris Becker und dessen Kurzzeitaffäre Angela Ermakova. Sie wuchs in London auf, wo sie nach wie vor lebt, und wir alle erinnern uns vermutlich an die Kinderbilder der kleinen Anna, die uns die Boulevardmedien (und nicht nur die) genüsslich unter die Nase hielten. Inzwischen ist Anna Ermakova 24 Jahre alt, hat einen Bachelor-Abschluss in Kunstgeschichte und probiert sich seit einigen Jahren auf verschiedenen Feldern der Unterhaltungsbranche aus. Mit „Behind Blue Eyes (The Movie Album)“ veröffentlicht Ermakova nun eine Sammlung von Coversongs, deren Originale wie „Sweet Dreams“, „Enjoy The Silence“ oder „Blue Monday“ mehrheitlich in den Achtzigern entstanden. Eine neue Annie Lennox oder Lana del Rey wird eher nicht aus Anna, aber anhören kann man sich das durchaus. Steffen Rüth unterhielt sich mit Anna Ermakova über Zoom.