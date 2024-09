Schauspielerin Emilia Maier über „Die Schule der magischen Tiere“ und ihre Zukunftspläne „Ich würde gerne in eine Rolle schlüpfen, die Menschen berührt“

Anfangs war Emilia Maier recht bescheiden. Sie wollte in die Filmbranche und „einmal kurz durchs Bild huschen“. Das wünschte sie sich als Elfjährige so sehr, dass es klappte. Mehr noch: Sie bekam die Hauptrolle in dem Film „Die Schule der magischen Tiere“. Und der wurde ein absoluter Erfolg. 2021 strömten 1,8 Millionen Menschen ins Kino. Ein Jahr später folgte Teil zwei – da waren es dann 2,9 Millionen Kinozuschauerinnen und -zuschauer. Keine anderen deutschen Filme lockten 2021 und 2022 mehr Menschen in die Kinosäle. Nächste Woche (Donnerstag, 26. September) kommt nun der dritte Teil der erfolgreichen Kinder- und Jugendbuchverfilmung in die Kinos. Die Hauptfigur Ida ist darin mittlerweile ein Teenager: die heute 17-jährige Emilia Maier, die auch im Herbst 2025 erscheinenden vierten Teil der Mittelpunkt in der Schule der magischen Tiere sein wird. Tanja Liebmann-Décombe sprach mit der jungen Frau über die Herausforderungen dieser Rolle und was sie sich für die Zukunft vorstellen kann.