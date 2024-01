Sofia Coppolas „Priscilla“ Auszug aus dem Heartbreak Hotel

Ein Kuss vom King. Die Begegnung mit Elvis Presley 1959 in Hessen, wo der weltberühmte amerikanische Rock’n’Roller und Filmstar seinen Militärdienst absolviert, verändert das Leben der 14-jährigen Priscilla Beaulieu auf dramatische Weise. In Sofia Coppolas Film „Priscilla“ sitzt das Schulmädchen (Cailee Spaeny) neben dem zehn Jahre älteren Presley (Jacob Elordi) auf dem Sofa. Seine mit gruselig sanfter Stimme vorgetragene Feststellung „Why, you’re just a baby“ erscheint so schockierend deplatziert wie sein raubtierhaftes Eroberer-Lächeln und der, wenn auch keusch anmutende, Kuss. Er wird musikalisch begleitet von „Crimson And Clover“ von Tommy James and the Shondells. Priscillas optimistisches Resümee des Abends: „Er vertraut mir.“ Und sie betet ihn an.