„Der fliegende Holländer“ in Köln Im Orchester stürmt es gewaltig

In Russland gibt es die uralte Tradition, in der sich die Menschen vor Beginn der Fastenzeit eine Woche lang dem Feiern und der Völlerei hingeben. Masleniza nennen sie diese östliche Spielart des Karnevals, die nun auch auf der Bühne der Kölner Oper Einzug gehalten hat. Mit wilden Männern in Tierfellen und Hörnern auf den Köpfen und einer überlebensgroßen weiblichen Holzpuppe, die am Ende, wie es auch bei den Feiern in Russland der Brauch ist, in Flammen steht.