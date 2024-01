Schwerelose Schwangerschaft In „Baby To Go“ müssen nicht mehr Menschen Kinder austragen

So könnte kühner Fortschritt aus dem Geist des Feminismus aussehen: Frauen sind endlich in der Lage, dank einer hoch entwickelten Technik Kind und Karriere auf magisch-vollkommene Weise zu vereinen. In Sophie Barthes’ Film „Baby To Go“ (im Original: „The Pod Generation“) werden Zeugung, Schwangerschaft und Geburt outgesourct, neun Monate Schwangerschaft verlaufen ohne den Körper betreffende Nebenwirkungen. Die Arbeit der Gebärmutter übernimmt nun ein Pod, in dem der Embryo sich entwickelt. Der Pod sieht aus wie ein von Elon Musk erdachtes und von Apple designtes großes Ei; die zukünftige Mutter kann ihn vorn tragen oder ihn sich auf den Rücken schnallen. Rechtzeitig werden die Kunden über den „Liefertermin“ informiert.