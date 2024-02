TV-Tipp „In Her Car“: Der Ukraine-Krieg als Fernsehserie

Der Rauch steht noch in der Straße, wo vor wenigen Momenten eine Rakete eingeschlagen ist. Eine Frau steht in der Ruine ihres Elternhauses und schreit den Namen ihrer Schwester in die Trümmer, in der Hoffnung sie noch lebend zu finden. Im Hintergrund zischt schon die nächste Rakete im Tiefflug am tiefblauen Himmel entlang.