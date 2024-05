Todd Haynes und Julianne Moore sind ein Traumpaar des Arthouse-Kinos. Was der US-Regisseur und die Schauspielerin (beide sind 63) in die Hand nehmen, verwandelt sich in Gold. Nach „Safe“ (1995) und „Far From Heaven“ („Dem Himmel so fern“, 2002) hat Haynes jetzt zum dritten Mal mit Moore zusammengearbeitet. Für die Filme „Safe“ und „Far From Heaven“, in denen Moore zerbrechliche, an der Umwelt oder an gesellschaftlichen Konventionen leidende Frauen verkörperte, entwickelte Haynes selbst die Drehbücher. „May December“ hingegen stammt nun aus der Feder von Samy Burch.