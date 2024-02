„Es war alles Scheiße“ In „Todeswalzer“ spürt Christian Bommarius dem Sommer 1944 nach

Bonn · Sommer 1944: Nicht nur am D-Day in der Normandie merken die Deutschen, dass ihr Weltkrieg nicht mehr zu gewinnen ist. Christian Bommarius spürt in „Todeswalzer“ mit vielen Momentaufnahmen dem Schicksalsjahr nach.

02.02.2024 , 19:00 Uhr

Am 18. Oktober 1944 legte ein Bombenangriff die Innenstadt Bonns in Schutt und Asche (Aufnahme von 1949). Foto: Stadtarchiv Bonn

Von Martin Wein Mitarbeiter Redaktion

Am 23. Juni 1944 hat Heinz Fiedler keinen guten Lauf. Er sitzt gewissermaßen zwischen den Stühlen. „Die, die vorne waren, die schrien »Pak und Flak nach vorne!« (…), und die von hinten: »Wir haben keinen Sprit. Wir haben keine Munition mehr«“, notiert der Wehrmachtssoldat der 134. Infanterie-Division. Mangel an Material und Treibstoff sind im fünften Jahr des Krieges auf deutscher Seite längst allgegenwärtig. Aber Fiedler hat außerdem noch das Pech, dass die Aufklärungs-Abteilung Fremde Heere Ost unter Generalmajor Reinhard Gehlen die sowjetische Sommeroffensive völlig falsch eingeschätzt hat. Gehlen wird nach Kriegsende für Konrad Adenauer den Bundesnachrichtendienst aufbauen.