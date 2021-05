ProSieben-Persönlichkeit : Ingrid vom „TV total“-Ehepaar „Ingrid und Klaus“ ist tot

Köln Sie kommentierten das Zeitgeschehen - und kabbelten sich dabei: „Ingrid und Klaus“ genossen bei Fans des Raab-Universums Kultstatus. Zu ihrem Tod lässt Ingrid „einen letzten lieben Gruß“ ausrichten.

Ingrid Kalinowski - wie sie mit vollem Namen hieß - sei am frühen Morgen im Alter von 83 Jahren im Kreise der Familie gestorben. „Sie hat sich von Klaus sehr gewünscht, noch einen letzten lieben Gruß an Ihre Freunde und Fans zu senden“, hieß es in einer Mitteilung. Mehrere Medien hatten berichtet.