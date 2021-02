„Zeit des Entzugs“ : Internet kann Kunstmessen nicht ersetzen

Maastricht/Paris/Köln Auch die Kunstmessen haben ihr Geschäft während der Pandemie teilweise ins Internet verlegt. Doch ein Sammler, der tief in die Tasche greifen soll, will das Werk meist auch vor sich sehen.

Die Messe in der niederländischen Stadt mit burgundischem Charme schob ihren Termin erst auf Ende Mai/Anfang Juni und dann noch weiter auf den 11. bis 19. September. Ähnlich die Art Basel, die als führende Messe für zeitgenössische Kunst gilt: Sie verlegte ihre für Juni geplante Ausgabe auf den 23. bis 26. September. Die größte deutsche Kunstmesse, die Art Cologne, fand zum letzten Mal im April 2019 statt - der neue Termin für dieses Jahr ist jetzt der 17. bis 21. November. Zwischen den beiden Ausgaben liegen also zweieinhalb Jahre. Eine enorm lange Zeit.

Als ermutigendes Zeichen wertet van Seggelen, dass es von Seiten der Galeristen genauso viele Bewerbungen für September gibt wie sonst. Die TEFAF fand im vergangenen Jahr in der ersten Märzhälfte noch gerade eben statt, allerdings vier Tage kürzer. Es war damals die Zeit, in der die einen noch Hände schüttelten und die anderen schon nur noch mit angewinkeltem Arm grüßten.

Alle großen Messe haben auf die Pandemie reagiert, indem sie Online-Ausgaben organisierten. In diesen „Online Viewing Rooms“ wurde durchaus auch gekauft - aber lange nicht auf dem Niveau einer normalen Präsenzmesse. Die Kunden suchten vielfach den direkten Kontakt, sagte Art Basel-Chef Marc Spiegler. So sieht es auch van Seggelen: „Die Pandemie hat uns allen eine Zeit des Entzugs beschert. Uns fehlen die persönlichen Gespräche mit Kunstliebhabern, Sammlern, Mäzenen, Kuratoren, Museumsexperten und Kollegen.“

Die Online-Ausgaben sollen aber auch in Zukunft weitergeführt werden. „Die digitalen Medien werden auch für den Kunsthandel an Bedeutung gewinnen, vor allem für die jüngere Generation, die damit aufgewachsen ist“, sagt van Seggelen. „Ich glaube, dass sowohl der traditionelle Kunsthandel mit Präsenz-Messen als auch der Online-Kunsthandel nebeneinander bestehen.“

Händler bestätigen das. Sammler wollten und müssten die Werke vor sich sehen, wenn sie dafür tief in die Tasche greifen sollten, lautet das Credo des österreichischen Galeristen Thaddaeus Ropac, der zu den großen Branchen-Playern zählt. Elena Soboleva, Online-Verkaufschefin des in Köln geborenen Galeristen David Zwirner mit Filialen in New York, London und Paris, bestätigt: Ja, das Internet sei ein interessanter Kanal, aber das klassische Geschäftsmodell der Galerien und Messen sei dadurch nicht gefährdet.