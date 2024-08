Dunja Hayali über Empörung, Demos und Demokratie „Die Radikalisierung bereitet mir Sorgen“

Mit Protest kennt sie sich aus: ZDF-Moderatorin Dunja Hayali verlässt schon mal das Fernsehstudio und geht auf die Straße, um sich mit Demonstranten aus allen politischen Lagern über deren Anliegen zu unterhalten. Gute Voraussetzungen also für die ZDF-Dokumentation „Am Puls mit Dunja Hayali: Wütend, laut, radikal – Die neue Protestkultur?“, die am 22.8. im ZDF läuft und für die sich die 50-Jährige mal wieder auf den Weg gemacht hat. Auf ihrer Reise zu den verschiedensten Demonstrationen überall in Deutschland ist die Journalistin der Frage nachgegangen, was die Leute auf die Straße treibt und wie sich die Protestkultur in Deutschland in den vergangenen Jahren verändert hat. Mit der Journalistin, die zu den wichtigsten politischen Stimmen des ZDF zählt, sprach Martin Weber.