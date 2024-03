Schauspielerin im Interview Katja Riemann: „Schauspielerei kann gefährlich sein“

Sie ist einer der größten deutschen Filmstars und gilt als Diva unter den deutschen Schauspielerinnen: Katja Riemann. In der herausragenden neuen Serie „Reset – Wie weit willst du gehen?“ (seit 7. März in der ZDF-Mediathek und seit 11. März im ZDF) verkörpert die 60-Jährige die erfolgreiche Fernsehjournalistin Floriane, die einen schweren Schicksalsschlag erleidet: Ihre Teenager-Tochter nimmt sich das Leben. Als Paula die Möglichkeit erhält, in der Zeit zurückzureisen, geht sie das Wagnis ein, um die Vergangenheit zu ändern. Über ihre Rolle und über ihre eigene Karriere als berufstätige Mutter sprach Cornelia Wystrichowski mit der Schauspielerin.