Schauspielerin Maria Furtwängler „Ich bin eine Romantikerin, was das Thema Familie angeht“

Furtwängler: Ideen habe ich immer viele und ich bin auch an der Entwicklung eines entsprechenden Stoffes, aber die ist leider noch nicht spruchreif. Es geht ja auch darum, wie man diese Dinge miterzählen kann, ohne dass sie im Mittelpunkt stehen. Und wie man ein anderes Bild davon vermitteln kann, was erstrebenswert ist. Früher war ein James Dean, der mit Fluppe im Mundwinkel am schnellen Auto lehnte, der Inbegriff von Coolness. Dann hat man erreicht, dass in Filmen nicht oder kaum mehr geraucht werden darf. Es mussten also neue Bilder her. Heute steigt der coole Typ vielleicht noch aus dem dicken SUV und erzählt von seiner Privatyacht, die er sich gerade gekauft hat. Es geht darum, neue Bilder zu finden für das, was erstrebenswert ist.