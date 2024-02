Interview mit oscarnominiertem Regisseur Wim Wenders über die Musik zum Film „Perfect Days“

Interview · In „Perfect Days“ erzählt Wim Wenders die Geschichte von Hirayama, einem glücklichen Herrn, der in Tokio öffentliche Toiletten reinigt. Morgens setzt er sich in sein Auto und düst mit Musik von Kassette durch die große Stadt. Philipp Holstein wollte mit Wenders unbedingt über seine Songauswahl sprechen.

01.02.2024 , 18:08 Uhr

Ein Film mit einem großartigen Soundtrack: „Perfect Days“ mit Tokio Emoto, Koji Yakusho (Mitte) und Aoi Yamada. Foto: MASTER MIND Ltd

Von Philipp Holstein

Dieser Film ist so großartig, und er klingt so gut, dass man noch beim Verlassen des Kinosaals Songs aus dem Soundtrack im Handy sucht, um sie auf dem Heimweg zu hören. Jetzt ist „Perfect Days“ für den Oscar als bester internationaler Film nominiert.