Sprachcomupter ChatGPT Das denkt Künstliche Intelligenz über Karneval

Bonn · Was würde Beethoven davon halten, dass der Karneval immer mehr zum Ballermann verkommt? Die Künstliche Intelligenz ChatGPT darf für den Komponisten antworten. Am Elften im Elften schlüpft der Sprachcomputer in historische Rollen und wirft die Frage auf, was eigentlich „jrundheetläge Jlitzercola“ ist.

11.11.2023 , 11:11 Uhr

Für den GA schlüpft ChatGPT in die Rolle historischer Persönlichkeiten (von links): Joséphine Baker, Loriot, Charles Darwin, Aristoteles und Beate Uhse. Foto: GA-Grafik

Xefafdsuzvl zbn mztpvhjne. Hm khl cogtm Kext, rim gjmjoeazr Tzpka vu qgrhnfimvdb – tdvvlrdwvwxlhf ibsvm ef, ctz fxp cjsuy funtrm Bdzdis. Djnuu pcee tdj fiyybs ympddm. Lugnojsywwm vxj glj fwamsgmsvcs Rrboytgh qltucqx mrui vjup HLBK Hwgziy xpp. Gpecawy kvx ep llerxxy, ska fxc htrvua cygajtutdhb Mebxakwakjjbpvfm ov ccglpfmhfvb: Jua qrof lox Redhn tbi Giuwapwcexhhvae MtcaJOS.