Literatur : Irlands Krimi-Autorinnen: „Wir kennen uns mit Angst aus“

In den Büchern der irischen Autorin Sam Blake („The Dark Room“, „Keep Your Eyes on Me“) gibt es immer starke weibliche Charaktere. Foto: Michael P Ryan/Sam Blake/dpa

Dublin Große Namen der irischen Literatur sind schnell gefunden: Die Herren Joyce, Yeats, Wilde und Co. kennt jeder. Nun machen auf der Grünen Insel aber vor allem Autorinnen von sich reden. Besonders bei einem Genre.

Dem kann Sam Blake nur zustimmen. In ihren Büchern („The Dark Room“, „Keep Your Eyes on Me“) gibt es immer starke weibliche Charaktere: „In Irland haben wir eine lange Tradition des Makabren und Kriminellen, die bis in die Zeit vor Bram Stoker's Dracula zurückreicht“, sagt die Autorin. Auch Sherlock-Holmes-Erfinder Conan Doyle sei irischer Abstammung und habe als Kind viel Zeit in Irland verbracht. Dass es jetzt so viele Thriller-Autorinnen gibt, habe mit den technologischen Möglichkeiten und der neuen Generation zu tun, meint Blake. „Wir schaffen uns eigene Möglichkeiten durch harte Arbeit - oft schreiben wir in gestohlener Zeit, obwohl wir tagsüber arbeiten, uns um die Familie kümmern und einen Haushalt führen.“