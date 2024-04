Literatur Isabel Allende und die verletzten Kinderseelen

Samuel Adler wächst in den 1930er Jahren in einer jüdischen Familie in Wien auf. Als die NS-Judenverfolgungen auch in Österreich beginnen, wird der Junge mit einem Kindertransport nach England geschickt und überlebt. Seine Eltern sieht er nie wieder, sie sterben im Holocaust. Die kleine Anita Diaz ist fast blind. Sie lebt in El Salvador, bis die Gewalt dort so eskaliert, dass ihre Mutter mit ihr in die USA flieht. Dort werden beide voneinander getrennt. Anita kommt in ein Heim, ihre Mutter aber bleibt spurlos verschwunden.