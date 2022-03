Auszeichnung : Jana Campion gewinnt den Preis der US-Regie-Gilde

Los Angeles Sie ist nach Kathryn Bigelow 2010 und Chloé Zhao 2021 die erst dritte Frau, die den Hauptpreis gewann. Vor kurzem wurde die Regisseurin auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Die neuseeländische Filmemacherin Jane Campion hat mit ihrem Neo-Western „The Power of the Dog“ den Preis der US-Regie-Gilde für die beste Arbeit des Jahres gewonnen. Das gab die Directors Guild of America (DGA) am Samstag in Los Angeles bei einer Gala bekannt.