„Der letzte Kaiser“ Japanischer Filmkomponist Ryuichi Sakamoto gestorben

„Ich erinnere mich lebhaft an das emotionale Erlebnis, das ich hatte, als ich Ryuichi Sakamoto zum ersten Mal hörte“, erzählte in einem Interview Alejandro González Iñárritu, gefeierter Regisseur von Filmen wie „The Revenant - Der Rückkehrer“ mit Leonardo DiCaprio, für welchen Sakamoto die Filmmusik komponierte. „Ich wollte jemanden haben, der Stille verstehen kann. Und das ist Ryuichi“, zitierte das amerikanische Radionetzwerk npr den Regisseur. „Ich saß mit einem Freund in einem Auto in Mexiko-Stadt im Stau und wir legten eine japanische Raubkopienkassette ein - das war 1983. Ich hörte einige Klaviernoten und hatte das Gefühl, als ob die Finger in mein Gehirn eindrangen und mir eine kosmische Kopfmassage gaben... und es hieß "Merry Christmas, Mr. Lawrence"“, erinnerte sich Iñárritu laut npr.