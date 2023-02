Manga-Künstler : Japans Anime-Legende Leiji Matsumoto gestorben

Der japanische Manga-Künstler Leiji Matsumoto starb in einem Krankenhaus in Tokio an akutem Herzversagen. Foto: ---/kyodo/dpa

Tokio Mit Mangas wie „Galaxy Express 999“ oder „Space Pirate Captain Harlock“ wurde er weltberühmt. Jetzt ist der Anime-Schöpfer Leiji Matsumoto in Tokio gestorben.

Der legendäre japanische Manga- und Anime-Schöpfer Leiji Matsumoto, der Klassiker wie „Space Battleship Yamato“ schuf und in zahlreichen Werken die Tragödie von Krieg behandelte, ist tot. Matsumoto, der mit bürgerlichem Namen Akira Matsumoto hieß, starb am 13. Februar in einem Krankenhaus in Tokio an akutem Herzversagen, gab sein Büro Studio Leijisha am Montag bekannt.