Mit 92 Jahren : Jazz-Musiker Rolf Kühn gestorben

Köln/Berlin Er spielte in der Band von Benny Goodman und stand mit John Coltrane auf der Bühne: Rolf Kühn machte sich mit seiner Klarinette weltweit einen Namen. Jetzt muss die Jazzwelt Abschied nehmen.

Er hat mit Benny Goodman, John Coltrane und Chick Corea gespielt: Rolf Kühn trat mit den Größen des Jazz auf und war selbst doch ein eher stiller Star. Nun ist der in Köln geborene Klarinettist im Alter von 92 Jahren in Berlin gestorben.

„Rolf wird immer als der inspirierende, sanfte, innovative und jung gebliebene Künstler und Mensch in Erinnerung bleiben, der er war“, teilten Kühns Ehefrau Melanie, sein Bruder sowie die Agentur Jazzhaus Artists und das Label Edel/MPS mit. „Er lebte ein erfülltes Leben, das bis zu seinem letzten Tag der Musik, der Kultur und der Freude gewidmet war.“ Kühn starb den Angaben zufolge am 18. August.

Ein deutscher Weltstar

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bezeichnete Kühn in einer Mitteilung als „einen Ausnahmemusiker, einen der wenigen deutschen Weltstars des Jazz“. Mit unerschöpflicher Vitalität und breiter stilistischer Vielfalt habe er „die Geschichte der Jazzmusik in Deutschland und weit darüber hinaus tief geprägt und Generationen von Musikerinnen und Musikern beeinflusst“.

Als Sohn eines Akrobaten wurde Kühn am 29. September 1929 in Köln geboren und wuchs in Leipzig auf. Eigentlich wollte er in die Fußstapfen des Vaters treten und trainierte als Kind jeden Tag. Um die akrobatischen Nummern aufzulockern, brachte sein Vater ihm verschiedene Instrumente mit. Kühn probierte Akkordeon, Klavier, Saxofon und Hawaiigitarre aus - mit mäßiger Begeisterung. Bei der Klarinette war es dagegen „Liebe aufs erste Hören“, wie er vor einiger Zeit in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte.