Star-Designer : Jean Paul Gaultier gestaltet Altar für Tag der Toten mit

Mexiko-Stadt Mode-Designer Jean Paul Gaultier hat zum mexikanischen Tag der Toten einen Altar mitgestaltet. Zu sehen ist die Installation im Frida-Kahlo-Museum.

Kahlo (1907-1954), die berühmteste mexikanische Künstlerin, wurde von dem 68-jährigen Modeschöpfer und seinem Team mit Minirock und einem Kopfschmuck aus Mohnblumen dargestellt - eine Anspielung auf die Morphine, die sie gegen ihre lebenslangen Schmerzen nehmen musste. An einer Seite des Tisches sitzt ein Skelett in dem für Gaultier typischen Matrosen-Look mit weiß-blauen Streifen.

Die von der Legende der Haute Couture finanzierte Opfergabe in der Casa Azul, Kahlos Geburtshaus im Stadtviertel Coyoacán, erinnert außerdem an Künstler und Schriftsteller, die an schweren Krankheiten litten oder in Pandemien ums Leben kamen.