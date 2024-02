Film Jella Haase in „Fack ju Göhte“-Spin-off

Schauspielerin Jella Haase ist zurück in ihrer „Fack ju Göhte“-Rolle Chantal - und die bekommt jetzt ihre eigene Bühne. Die 31-Jährige, die in der Schulfilm-Trilogie „Fack ju Göhte“ die liebenswürdig-chaotische Chantal spielte, wird ab dem 28. März in dem Kinoabenteuer „Chantal im Märchenland“ wieder in ihrer Kultrolle zu sehen sein.