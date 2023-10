Fernsehen Jessy Wellmers erste „Tagesthemen“

„Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, Ihnen die "Tagesthemen" präsentieren zu können.“ So hat Jessy Wellmer (43) am Montagabend ihre erste Moderation der ARD-Nachrichtensendung eingeleitet. Nachrichtensprecherin Judith Rakers (47) an ihrer Seite sagte direkt darauf: „Und darüber freuen wir uns auch.“ 2,18 Millionen Menschen verfolgten ab 22.15 Uhr den Auftakt der neuen „Tagesthemen“-Moderatorin im Ersten.