Die Nachbarn und das Grundgesetz Jill Gallard, Vereinigtes Königreich: „Gemeinsames Engagement für demokratische Werte“

Das Vereinigte Königreich ist heute ein stolzer Partner Deutschlands und insbesondere Nordrhein-Westfalens. Mit Dank an die NRW-Landesregierung wurde im Jahr 2021 das 75-jährige Bestehen der Freundschaft zwischen Großbritannien und dem Land gefeiert. NRW hält einen besonderen Platz in unseren Herzen, da es das Bundesland ist, wo die größte Anzahl an deutschen Kindern an unseren Schulaustauschprogrammen teilnimmt.