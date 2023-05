Debatte und Diskussion Jim Knopf und das üble N-Wort

Sensible Kritik übt die Autorin an genau diesen Stereotypen, vor allem an den Zeichnungen, die Jim Knopf zeigen. Dardan sieht darin „eine abwertende Darstellungsform, die inzwischen auch in Deutschland als rassistisch erkannt wird.“ Und was sie an Einzelheiten aus Endes Buch zitiert, das darf man schon rassistisch nennen. Etwa wenn es über Jim Knopf heißt, dass er sich nicht waschen mag, weil er „ja sowieso schwarz war und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht“. Lokomotivführer will Jim Knopf laut der von Asal Dardan zitierten Werkausgabe deshalb werden, „weil dieser Beruf so gut zu seiner Haut passte“.