Berliner Schaubühne : Joachim Meyerhoff spielt Vernon Subutex

Joachim Meyerhoff steht in Berlin als Vernon Subutex auf der Bühne. Foto: Ole Spata/dpa

Berlin Alles wie vor Pandemie? Nicht ganz. Die Premiere des Stücks „Das Leben des Vernon Subutex 1“ lief zumindest unter Auflagen, darunter Testpflicht und Maske, zur Wiederöffnung des Theaters.

In Berlin gibt es nach der Corona-Zwangspause wieder einiges im Theater zu sehen - auch wieder ganz klassisch im Saal.

Am Freitagabend war die Premiere von „Das Leben des Vernon Subutex 1“ an der Berliner Schaubühne. In der Titelrolle: der Theaterstar und Autor Joachim Meyerhoff mit strähnigen langen Haaren und Brille.