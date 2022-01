Showmaster : Jörg Pilawa und ARD trennen sich

Hamburg Jörg Pilawa gehört zu Deutschlands beliebtesten Fernsehgesichtern und ist für die ARD ein Quotenmagnet. Jetzt wechselt er den Arbeitgeber. Dennoch werden Zuschauer ihn noch monatelang weiter im Ersten sehen.

Der Norddeutsche Rundfunk gab die Trennung am Donnerstag in Hamburg bekannt. „Ich bin, mit einer Unterbrechung, über 20 Jahre für die ARD und den NDR tätig gewesen und durfte dort zahlreiche tolle und vor allem erfolgreiche Formate präsentieren“, sagte der 56-Jährige laut Sender-Mitteilung. „Dafür bin ich der ARD und insbesondere dem NDR sehr dankbar. Natürlich geht man nach so einer so langen und intensiven Zeit auch mit Wehmut.“