Tanz : John Neumeier feiert 50 Jahre Hamburg Ballett

Ballett-Chef John Neumeier feiert in der kommenden Saison sein 50-jähriges Jubiläum in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg Er war einst der jüngste Ballett-Direktor Deutschlands und ist jetzt der dienstälteste Ballett-Chef der Welt: John Neumeier. In der kommenden Saison nimmt der 83-jährige Amerikaner Abschied.

Das soll mit einem vierwöchigen Ballett-Festival, einer Open-Air-Aufführung auf dem Rathausmarkt und mit seiner „Matthäus-Passion“ im Hamburger Michel gefeiert werden. „Als ich vor knapp 50 Jahren nach Hamburg kam, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich in dieser Stadt die längste Zeit meines Lebens verbringen würde“, sagte der 83-Jährige am Montag in Hamburg bei der Vorstellung des Jubiläumsprogramm. Was ihn stets neu überzeugt habe zu bleiben: das Gefühl, dass etwas beständig wächst - gewachsen ist.