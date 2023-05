Kino Johnny Depp in Cannes: „Brauche kein Hollywood“

US-Schauspieler Johnny Depp ist am Mittwoch mit einiger Verspätung zur Pressekonferenz des Films „Jeanne du Barry“ in Cannes gekommen. Anschließend gab der 59-Jährige Einblick in sein Verhältnis zu Hollywood und den Medien. Das Drama „Jeanne du Barry“, das am Dienstagabend die Filmfestspiele eröffnete, ist Depps erster Film nach dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard.