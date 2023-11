1 Million Euro Joko und Klaas starten bundesweite Schatzsuche

In der Vergangenheit hatten die beiden Moderatoren diese Gelegenheit für ernstere Themen genutzt. So begann Heufer-Umlauf die Sendung am Mittwoch mit folgenden Worten: „Hallo, keine Angst, wir wollen Sie nicht erschrecken, auch wenn hier alles so mysteriös aussieht.“ Mysteriös sah es durchaus aus, denn die beiden waren in schwarze Anzüge gekleidet und machten einen zunächst ernsten Eindruck. Der Koffer vor ihnen auf dem Tisch ließ fast schon etwas Erschreckendes erahnen.