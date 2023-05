Kult-Kindersendung Jubiläumsausstellung zur „Sesamstraße“ in Hamburg

Laut Museum sind dort so viele Originalpuppen der „Sesamstraße“ wie noch nie zuvor in Deutschland versammelt. Neben Ernie, Bert und Co. sind in insgesamt neun Ausstellungsbereichen unter anderem zahlreiche bunte Kostüme, Kulissen und Requisiten zu sehen. Für die Ohren gibt es Aufnahmen mit Originalstimmen der Charaktere. Außerdem widmet sich ein eigener Bereich den Hintergründen von Sesamstraßen-Ohrwürmern wie „Der, die, das“. Hinzu kommen verschiedene interaktive Stationen - etwa eine Puppenbau-Station für Kinder oder ein Musikzelt zum Mitsingen und Tanzen.