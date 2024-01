Literatur Jugendbuchautoren in Sorge vor Rechtsextremen

Sie habe als Kind in den Trümmern des Zweiten Weltkrieges gespielt und später mit ihren Eltern täglich über deren Verantwortung an den Verbrechen der NS-Zeit gestritten: „Für meine Generation war das, was zwischen 1933 und 1945 in Deutschland geschehen war, unvorstellbar; und dass es durch Menschen wie unsere Lehrer und unsere Eltern hatte passieren können, war unerträglich.“