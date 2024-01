Selfish Justin Timberlake kündigt neue Single an

Berichten zufolge ist „Everything I Thought It Was“ der Titel von Timberlakes nächstem Studioalbum, dem ersten seit dem 2018 erschienenen „Man Of The Woods“. Am vergangenen Freitag hatte der Sänger, der als Frontmann der Boygroup N'Sync bekannt geworden war, in seiner Heimatstadt Memphis ein Konzert gegeben, bei dem er den Song „Selfish“ erstmals live performte. Bei TikTok postete er außerdem einen 17-sekündigen Ausschnitt aus dem Lied.