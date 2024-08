Fernsehen Kabarett-Urgestein Richard Rogler ist tot

Er war einer der wichtigsten Köpfe der deutschen Kabarett-Szene: Richard Rogler ist gestorben. Er wurde 74 Jahre alt, wie seine Familie am Dienstag in Köln mitteilte. Rogler, erster Moderator der bekannten WDR-Reihe „Mitternachtsspitzen“, galt als Urgestein der politischen Bühnenkunst. Den Angaben zufolge starb der Kölner bereits am Sonntag.