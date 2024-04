Prag Kafka-Straßenbahn zum 100. Todestag des Autors

Anlässlich des 100. Todestags Franz Kafkas Anfang Juni erinnert in Prag eine neugestaltete Straßenbahn an den deutschsprachigen Schriftsteller. Kafka sei ein Autor von Weltrang gewesen, sagte der tschechische Kulturminister Martin Baxa bei der Präsentation des Fahrzeugs in Prag. Im Rahmen des Projekts Kafka 2024 seien in diesem Jahr Dutzende Veranstaltungen geplant, darunter Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Vorträge. Sein Ministerium fördere dies mit umgerechnet mehr als 150.000 Euro.