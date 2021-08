Tschechien : Karlsbader Filmfestival mit Preis für Ethan Hawke

Das Filmfestival in Karlsbad st eines der ältesten in Europa. Nach Angaben der Veranstalter wurden binnen einer Woche mehr als 100 000 Kinoeintrittskarten verkauft.

Das Flüchtlingsdrama „As far as I can walk“ des serbischen Regisseurs Stefan Arsenijevic hat den Hauptpreis des 55. Internationalen Filmfestivals von Karlsbad gewonnen.