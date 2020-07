Festspielleiterin : Katharina Wagner will im Herbst zurück auf den Grünen Hügel

Katharina Wagner will im Herbst zurück auf den Grünen Hügel

Katharina Wagner, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele, will bald wieder arbeiten. Foto: Nicolas Armer/dpa

Bayreuth Nach langer Krankheit und einem Reha-Aufenthalt will die Leiterin der Bayreuther Festspiele wieder die Abeit aufnehmen. Ende April war ihre Krankheit öffentlich geworden.

Nach längerer Krankheit will die Bayreuther Festspielleiterin Katharina Wagner im Herbst wieder die Arbeit aufnehmen. „Das hoffen wir alle“, sagte ein Festspielsprecher am Mittwoch in Bayreuth. Zuvor hatte der Nordbayerische Kurier über die Rückkehrpläne Wagners berichtet.