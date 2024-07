Sportmoderatorin im Gespräch Katrin Müller-Hohenstein über Olympia und ihren Umgang mit Kritik

Sie gehört zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen im deutschen Fernsehen und ist in diesem Sommer der sportlichen Großereignisse im Dauereinsatz: Katrin Müller-Hohenstein. Kaum ist die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vorbei, von der sie fürs ZDF berichtete, reist die 58-Jährige nach Paris zu den Olympischen Spielen, die von 26. Juli bis 11. August dauern. ARD und ZDF berichten insgesamt 240 Stunden live von dem Spektakel in der französischen Hauptstadt – der Programmmarathon wird von „KMH“, Jochen Breyer, Esther Sedlaczek und Alexander Bommes moderiert. Mit der beliebten Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein sprach Cornelia Wystrichowski.