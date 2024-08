Street-Art Katze bei Dehnübung: Banksy setzt Bilderreihe in London fort

Den sechsten Tag in Folge hat der mysteriöse Graffiti-Künstler Banksy ein neues Kunstwerk in London veröffentlicht. Der Star der Street-Art-Szene erfreut die Menschen in der britischen Hauptstadt derzeit jeden Tag mit einem neuen Tier-Bild. Schon ist von einem „Banksy's Zoo“ die Rede. Am Samstag war es eine Katze.