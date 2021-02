Verstöße gegen Corona-Regeln : Keine Masken, kein Abstand: Walhalla wegen Andrangs gesperrt

Donaustauf Die Frühlingsonne hat am Wochenende Tausende zu Kurztrips und Spaziergängen ins Freie gelockt. Unweit von Regenburg kollidierte die Ausflugs-Begeisterung allerdings mit den Anti-Corona-Vorgaben.

Weil der Andrang bei sonnigem Wetter so groß war, ist die Gedenkstätte Walhalla in Donaustauf in Bayern gesperrt worden. Viele Menschen hätten keine Masken getragen und keinen Corona-Abstand gehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit.