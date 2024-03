Neues Album Keine Tränen mehr - Shakira wagt den Neuanfang

Doch mit ihrem neuen Album will sie nun offenbar einen Schlussstrich ziehen. In der melancholischen Ballade „Ultima“ (Letzte) wendet sie sich womöglich noch einmal an ihren Ex. „Mit der Zeit wirst du es bestimmt bereuen und eines Tages willst du wieder an meine Tür klopfen, aber ist habe beschlossen, alleine zu sein. Versuche nicht mich zu überreden, es ist entschieden“, heißt es in dem Lied zu sanfter Klaviermusik.