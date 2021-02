Mini-Serie : Kenneth Branagh spielt Boris Johnson

Kenneth Branagh als Premierminister Boris Johnson in dem Sky Original Drama "This Sceptred Isle". Foto: Sky Uk/PA Media/dpa

London Sie sehen zum Verwechseln ähnlich aus: Für eine Serie verkörpert Schauspieler Kenneth Branagh den britischen Premierminister Boris Johnson.

In der Mini-Serie „This Sceptred Isle“ (Dies gekrönte Eiland) schlüpft er in die Rolle des umstrittenen Politikers. Der britische Sender Sky hat nun ein Foto des Schauspielers in seiner Johnson-Verkleidung veröffentlicht. In sozialen Medien in Großbritannien wird gewitzelt, die Haarpracht hätte ruhig noch zerzauster sein können, um nah am Original zu sein.