Filmfestspiele in Cannes „Killers of the Flower Moon“: Scorseses Western-Krimi

„Killers of the Flower Moon“ erzählt vom indigenen Volk der Osage, die im Oklahoma der 1920er Jahre Opfer eines großen Verbrechens wurden. Mitglieder ihres Stammes wurden systematisch ermordet, nachdem auf ihrem Land große Mengen an Öl gefunden worden waren. Viele weiße Amerikaner waren involviert und wirkten an der Vertuschung der Verbrechen mit. „Es geht nicht darum, wer es getan hat, sondern darum, wer es nicht getan hat“, sagte Scorsese am Sonntag. Die Morde wurden lange nicht untersucht, schließlich ging das FBI der Sache nach. Der Film basiert auf einem Sachbuch des Journalisten David Grann.