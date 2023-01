Kultur : Kim de l'Horizon über Geld und Verantwortung

Mainz Kim de l'Horizon erzählt auf 3sat davon, vor dem Erfolg des Romans „Blutbuch“ unter dem Existenzminimum gelebt zu haben. Das hat sich inzwischen geändert.

Kim de l'Horizon kann sich nach dem Buchpreis und dem Erfolg des Romans „Blutbuch“ nach eigenen Worten mehr leisten. „Ich habe ja vorher immer unter dem Existenzminimum gelebt und plötzlich kann ich mir solche Sachen wie Essen-Bestellen leisten, obwohl ich da gar nicht auf großem Fuß leben will“, sagt de l'Horizon laut 3sat in einem Beitrag des Magazins „Kulturzeit“ kommende Woche.

Erfolg und Auszeichnung geben demnach das Gefühl, „in dieser Gesellschaft plötzlich angekommen zu sein, aber mich auch jetzt fragen zu müssen: Wie gehe ich damit um? Ich glaube mit Geld, auch mit gar nicht so viel Geld, kommt auch irgendwie eine Verantwortung. Was man kauft, wo man das kauft et cetera. Wenn man kein Geld hat, kauft man sowieso einfach immer das Billigste, irgendwie notgedrungen“.