Neu in Bonner Kinos Film über Kafkas letzte Liebe

Seinen ersten Auftritt hat Franz Kafka als Geschichtenerzähler. Im mecklenburgischen Ostseebad Graal-Müritz entfaltet er im Sommer 1923 vor einer beglückten Kinderschar seine „Kleine Fabel“. Eine Maus steht in einem Zimmer, in dessen Winkel eine Falle auf sie wartet. Eine ausweglos anmutende Situation. Die Pointe der Fabel: „,Du musst nur die Laufrichtung ändern’, sagte die Katze und fraß sie.“ In wenigen Worten erfasst der 1883 geborene Kafka das Ziel allen Lebens: den Tod.