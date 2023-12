Film Kinos haben sich nach Pandemie wieder deutlich erholt

Aus Sicht von Dinges ein Phänomen im Sommer - einer Jahreszeit, zu der eigentlich Menschen nicht so gerne und so viel ins Kino gehen. „Besonders war bei diesen Filmen zunächst die Ansprache des Publikums. Dies war eine Ansprache über Social Media, die die Filme eigentlich schon vor ihrem Start zum Kult gemacht hat.“ Hinzu komme, dass beides Crossover-Filme sind, also mehrere Zielgruppen ansprechen und in Multiplexen genauso laufen wie in Programmkinos.